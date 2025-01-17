«Если выиграю Australian Open, то сделаю тату с кенгуру». Отличная мотивация для Карлоса Алькараса в Австралии

«Если выиграю Australian Open, то сделаю тату с кенгуру. Осталось только победить», — заявил Карлос Алькарас.

Пока третья ракетка мира идет уверенно к исполнению своего обещания: обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира сегодня утром обыграл в третьем круге Australian Open 33-ю ракетку мира, португальца Нуну Боржеша.

В прошлом сезоне Карлос дошел до четвертьфинала турнира, где уступил Александру Звереву 1-6, 3-6, 7-6(2), 4-6.