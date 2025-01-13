Теннисисты назвали своих фаворитов в борьбе за победу на Australian Open — турнир Большого Шлема уже стартовал

Вчера стартовал первый турнир Большого Шлема в 2025 году — Открытый чемпионат Австралии.

Действующими победителями в мужском и женском одиночном разряде являются итальянский теннисист Янник Синнер и белорусская спортсменка Арина Соболенко — и Янник, и Арина также занимают первые строчки в рейтингах АТР и WTA.

Кто выиграет турнир в этом году? Вопрос задали самим теннисистам, а они назвали фаворитов.

А кто ваши фавориты? Пишите в комментариях.