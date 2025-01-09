Григор Димитров начал сотрудничество с Adidas: первый стильный ролик к старту Australia Open уже готов

Григор Димитров начал сотрудничать с Adidas. Самый успешный болгарский теннисист в истории присоединился к таким звездам тенниса, как Александр Зверев, Стефанос Циципас, Джессика Пегула и Элина Свитолина.

«Я рад стать частью семьи adidas и присоединиться к такому впечатляющему составу спортсменов. На каждой встрече с командой я чувствовал страсть к теннису и стремление создать лучшее для этого вида спорта и для тех, кто в него играет. Это придает уверенности, как ничто другое, когда на твоей стороне такая команда, как adidas. Я с нетерпением результатов, которых мы достигнем вместе в ближайшие годы», — говорит 10-й номер рейтинга АТР.

Григор и Adidas уже выпустили первый совместный стильный ролик — как раз к старту Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 12 по 26 января. Теннисист появится на турнире в новых кроссовках Adizero Ubersonic 5.