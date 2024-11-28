Звезды тенниса в кино? Парни назвали актеров, которые могли бы воплотить их на экране – Янник Синнер удивил выбором...🎞️
Звезды тенниса Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Маттео Берритини, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Хольгер Руне и Григор Димитров вполне могут стать героями байопика о жизни и карьере. Но кто бы воплотил их образы на экране? У теннисистов уже есть ответы на этот вопрос!
Григор пока сомневается между Джонни Деппом и Колином Фареллом, Руне уверен, что это должен быть Лео ДиКаприо, Саша Зверев готов подписать Криса Хэмсворта, а вот Янник сделал очень неожиданный выбор...
Смотрим, в чьем воплощении хотели бы видеть себя на экране теннисисты:
Кто на ваш взгляд справился бы с ролью теннисиста?