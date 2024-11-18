Теннисисты предпочитают блондинок: финалистов Итогового турнира ATP Синнера и Фрица объединяет не только теннис🎾🥰

Вчера состоялся финальный матч Итогового турнира ATP, в котором принимали участие 8 лучших теннисистов по итогам сезона.

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) в двух сетах одолел американца Тэйлора Фрица, четвертого в рейтинге АТР. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:4.

Помимо высокого уровня тенниса Янника и Тэйлора объединяет любовь к красивым блондинкам.

Фриц встречается с звездой тик-тока Морган Риддл, которая не пропускает матчей возлюбленного и присутствовала вчера на трибунах в Турине.

Начав отношения с Тэйлором Фрицем, Морган и сама увлеклась теннисом - девушка делает первые успехи на корте, разумеется, на любительском уровне.

Морган Риддл только начала увлекаться теннисом, а вот возлюбленная Янника Синнера в этом спорте –профессионал высокого уровня. Анна Калинская на сегодняшний день занимает 14-ую строчку в рейтинге WTA.

И хотя Анны не было вчера вечером в Турине, она много раз поддерживала Янника на трибунах, наблюдая за его триумфами.

Кому на ваш взгляд повезло больше – Яннику или Тэйлору? Пишите в комментариях