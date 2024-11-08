Лучшие теннисисты уже в Турине: главные звезды прибыли для участия в Итоговом турнире АТР😎
10 ноября стартует Итоговый турнир АТР - восемь сильнейших теннисистов по итогам сезона сразятся между собой за звание лучшего.
Все участники вчера вечером собрались в Турине и готовы к бою. Но вы только оцените их стиль. Все-таки теннис - это всегда красиво.
Для первого этапа турнира парней разделили на группы путем жеребьевки.
Медведев, Синнер, Фриц и Де Минаур в первой группе.
Алькарас, Зверев, Рублев и Рууд - во второй.
Из каждой группы выйдет по два игрока. Матчем-открытием турнира станет встреча Тэйлора Фрица и Даниила Медведева 10 ноября.
Борьба в Турине продолжится до 17 ноября.