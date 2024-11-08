Лучшие теннисисты уже в Турине: главные звезды прибыли для участия в Итоговом турнире АТР😎

10 ноября стартует Итоговый турнир АТР - восемь сильнейших теннисистов по итогам сезона сразятся между собой за звание лучшего.

Все участники вчера вечером собрались в Турине и готовы к бою. Но вы только оцените их стиль. Все-таки теннис - это всегда красиво.

Андрей Рублев (Россия)

Даниил Медведев (Россия)

Янник Синнер (Италия)

Карлос Алькарас (Испания)

Тейлор Фриц (США)

Александр Зверев (Германия)

Каспер Рууд (Норвегия)

Алекс де Минаур (Австралия)

Для первого этапа турнира парней разделили на группы путем жеребьевки.

Медведев, Синнер, Фриц и Де Минаур в первой группе.

Алькарас, Зверев, Рублев и Рууд - во второй.

Из каждой группы выйдет по два игрока. Матчем-открытием турнира станет встреча Тэйлора Фрица и Даниила Медведева 10 ноября.

Борьба в Турине продолжится до 17 ноября.