Впервые с 2001 года без «большой тройки»: разбираемся чем еще интересен Итоговый турнир АТР🎾

10 ноября стартует престижный Итоговый турнир АТР – 8 лучших теннисистов по итогам сезона будут соревноваться между собой.

Турнир традиционно пройдет в Турине и станет интересным по ряду причин.

Во-первых, не все участники будут представлять европейский континент, как было несколько раз до этого. Американец Тэйлор Фриц и австралиец Алекс де Минаур заставили европейцев «подвинуться», присоединившись к Яннику Синнеру (Италия), Александру Звереву (Германия), Карлосу Алькарасу (Испания), Касперу Руду (Норвегия) и россиянам Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву.

Последним теннисистом не из Европы, выигравшим Итоговый был аргентинец Давид Налбандян. Это достижение покорилось ему в 2005 году.

Во-вторых, впервые с 2001 года в турнире не будет принимать участие ни один представитель «большой тройки»: Роджер Федерер и Рафаэль Надаль завершили карьеру, а Новак Джокович снялся из-за травмы.

И в-третьих, вот уже пять лет подряд сразу двое представителей России входят в восьмерку сильнейших и выступают на Итоговом турнире.

Готовимся болеть за Даниила Медведева и Андрея Рублева с 10 по 17 ноября!