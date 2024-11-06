6 главных достижений Соболенко в 2024-м – она закончит год лучшей в мире

Арина Соболенко закончит год лучшей теннисисткой мира: после того, как белоруска выиграла оба матча на групповом этапе итогового турнира, а Ига Швентек один проиграла, она стала недосягаема.

Соболенко не впервые возглавила рейтинг, но она впервые завершит сезон в качестве №1 в мире. В прошлом году она говорила, насколько это важно – она считала именно это показателем класса и качественного года. Потому что по ходу сезона заскочить на первую строчку легче, чем провести год так стабильно, чтобы закончить его лучшей.

Чего Соболенко добилась в 2024-м, чтобы завершить его первой ракеткой мира?

Победа на Australian Open

Арина начала сезон с финала в Брисбене, где ее разгромила Елена Рыбакина, но к защите титула на Australian Open она подошла мощно и яростно: за семь матчей в Мельбурне не отдала ни сета и проиграла всего 31 гейм.

Соболенко стала первой теннисисткой после Виктории Азаренко в 2013-м, защитившей титул на Australian Open.

Почти перестала делать двойные ошибки

В финале Australian Open Соболенко не допустила ни одной двойной ошибки – те, кто помнят ее матчи в 2021-м и 2022-м, удивляются таким цифрам до сих пор.

В тот темный период Соболенко могла выдать и 20 за матч, и в целом делала больше всех двойных в туре. Вообще с 2018-го Арина стабильно заканчивала год в топ-5 по двойным.

В этом сезоне она идет 20-й. При том, что матчей она провела больше, чем все обходящие ее по количеству двойных теннисистки. Процент двойных относительно количества вторых подач у нее сейчас намного ниже среднего в туре.

Невероятный прогресс.

Победа на US Open

Последние несколько лет Арина – лучшая теннисистка мира на «Больших шлемах». С US Open-2022 она не проигрывает на таком уровне раньше четвертьфинала – причем так рано она уступила лишь однажды, в этом году на «Ролан Гаррос», где играла с вирусом.

В этом сезоне Соболенко провела три «Больших шлема» (на «Уимблдоне» не выступила из-за травмы) и выиграла два.

В Нью-Йорке она победила впервые и сделала это почти так же доминирующе, как в Австралии – только один проигранный сет и 47 упущенных геймов, причем две ее соперницы стояли в топ-10.

Когда-то Соболенко была игроком, который стабильно недорабатывал на «Шлемах» и постоянно рано вылетал. Теперь она королева этого формата – и в этом году подтвердила это окончательно.

Два титула на тысячниках

В календаре WTA есть 10 крупнейших турниров – WTA 1000. Соболенко в этом году выиграла два таких – в Цинциннати и Ухане.

Правда, на уровне тысячников ей далеко до Иги Швентек, которая в этом году взяла четыре турнира этой категории. Но в целом у Соболенко в этом году мощные результаты – титулы она брала только на высшем уровне, на «Шлемах» и WTA 1000.

Всего у нее четыре трофея – и если она победит на итоговом, то возьмет пятый и догонит Швентек.

Семь финалов

Несмотря на то, что Соболенко завершит год выше Швентек, в личных встречах в 2024-м она уступает 1:2. Победу Арина одержала в Цинциннати, а поражения потерпела в финалах в Мадриде и Риме.

Те финалы тоже были примечательными событиями в 2024-м Соболенко. В Мадрид она приехала после весеннего кризиса и место в финале буквально выгрызла – провела четыре трехсетовых матча, в которых отдала 60 геймов. Никто не проигрывал так много на пути к финалу этого турнира.

И в финале она трижды была в одном очке от победы над лучшей грунтовичкой последних нескольких лет.

В Риме Швентек победила ее намного легче, но там тоже важен путь до финала – по ходу турнира Арина травмировала спину, отыграла три матчбола у Элины Свитолиной и обнаружила, что умеет неплохо укорачивать (откровение это пришло, потому что из-за травмы ей было некомфортно постоянно сильно бить). В дальнейшем укороченные ей очень помогут на том же US Open.

В целом у Соболенко в 2024-м было семь финалов – больше всех в туре.

11 побед над топ-10

Соболенко в 2024-м выиграла 56 матчей – из них 11 (почти 20%) у соперниц из топ-10.

У нее лучший в туре баланс против десятки – 11:4. Причем она не проигрывала главным конкуренткам с майского финала Рима против Швентек. После этого – восемь побед подряд.

Конечно, многое еще может измениться, но цифры прекрасные.

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Al Bello, Wang He, Matthew Stockman, Sarah Stier