Бублик троллит Эмбера после недостойного поведения в матче с Хачановым😉

В минувшие выходные завершился турнир АТР-1000 в Париже. В финале немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Юго Эмбера (6:2, 6:2).

Накануне в полуфинале Эмберу противостоял наш теннисист Карен Хачанов. Он уступил французу 7:6(6), 4:6, 3:6. В середине решающего сета Хачанов травмировал правую ногу и под конец матча почти не мог передвигаться по корту.

Юго же это не остановило, и он продолжил заводить болельщиков и активно радоваться каждому очку в каждом гейме, чем вызвал осуждение теннисного сообщества и самого Хачанова после встречи.

«Я сказал ему у сетки, чтобы он вёл себя уважительнее. Я бы поздравил его, если бы он вёл себя как нормальный человек. У меня нет проблем с публикой. Окей, вчера я праздновал победу, но Димитров был просто без сил, он не был травмирован, он сказал мне об этом. И вы видели, чтобы я прыгал и кричал «камон» каждый розыгрыш? Нет. Думаете, это нормально? Вы можете праздновать потом, с публикой, можете делать что хотите. Травмы – часть игры. Окей, увидимся в следующий раз», - заявил Карен.

Перед финалом с Сашей Зверевым в сети появилось видео, на котором Эмбер концентрируется, готовясь выйти на корт. Хороший друг Хачанова Александр Бублик, представляющий сейчас Казахстан, не смог пройти мимо и не оставить едкий комментарий.

«Не такой уж и громкий сегодня, лол».