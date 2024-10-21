Милота дня😍: Янник Синнер поправляет волосы Карлосу Алькарасу перед фото победителей турнира в Саудовской Аравии

Ничего более милого вы сегодня не увидите - это точно. Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карло Алькарас показывают, каким должно быть соперничество.

В сети завирусилось видео: итальянец только что одолел испанца в финале выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде с рекордными призовыми в 6 млн долларов, вот они стоят на подиуме для финалистов. Янник поправляет Карлосу прическу, чтобы у испанца было более удачное фото с трофеем.

Напомним, что в этом сезоне Синнер и Алькарас на двоих забрали все турниры Большого Шлема: Янник взял Открытый чемпионат США и Австралии, а за Карлосом остались Уимблдон и Ролан Гаррос.

А кто вам ближе в главном теннисном противостоянии на ближайшие лет 10?