Креатив в Шанхае: организаторы «Мастерса» подготовили особенные статуи чемпионов турнира🏆

Вчера стартовал «Мастерс» в Шанхае. Он пройдет со 2 по 13 октября, а призовой фонд составит $ 8 995 555.

В Шанхае креативно подошли с организации турнира, подготовив статуи все победителей в виде знаменитых воинов Терракотовой армии - одной из главных достопримечательностей Китая.

Ранее лидер российского рейтинга Даниил Медведев отмечал высокий уровень организации в Шанхае:

«Здесь турнир, на самом деле, в очень многих маленьких деталях отличается от всего остального, что мы видим в туре, и статуи в том числе. Я не уверен, что есть другой турнир, который делает статуи всех победителей. Поэтому я лично обожаю этот турнир, для меня он лучший в сезоне», — рассказал Медведев в эфире Youtube-канала «Больше!»

Действующим победителем «Мастерса» в Шанхае является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).