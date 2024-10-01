Серена Уильямс стала женщиной года по версии журнала Glamour 👑

Прошло два года с тех пор, как Серена Уильямс ушла из профессионального тенниса, завершив блестящую карьеру на пике. Она завоевала не только 23 титула Большого шлема, но и четыре олимпийские медали, множество побед в парном разряде и 319 недель находилась на первом месте рейтинга Женской теннисной ассоциации. А после выхода на пенсию Серена нацелилась на новый тип международного доминирования.

Серена Уильямс занимается не только воспитанием двух дочерей, но и амбициозным венчурным фондом, который инвестирует в основном женщин или цветных людьми, собственной линией косметики Wyn Beauty, а также множеством других рекламных и партнерских мероприятий.

Этим летом на канале ESPN+ вышел документальный сериал «На арене: Серена Уильямс» из восьми частей, который представляет собой своего рода альбом историй о карьере теннисистки. Там Серена поделилась эксклюзивными подробностями своих невероятных взлетов и падений.