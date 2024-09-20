Знакомимся с командами Кубка Лэйвера: Роджер Федерер столкнет лбами звезд тенниса🔥
Любители тенниса готовятся к знаковому выставочному турниру - с 20 по 22 сентября в Берлине пройдет Кубок Лэйвера.
На этот раз между собой сыграют звезды Европы и мира. Эта идея Роджера Федерера, чья компания является основным спонсором турнира. Вдохновением для легендарного швейцарца послужил Кубок Райдера, в котором американские гольфисты соревнуются с европейскими.
Давайте знакомиться с командами.
Сборная Европы:
Сборная мира:
За Кубок Лэйвера теннисистам не дают очков, но платят за участие. Каждый член команды-победителя получает 250 тысяч евро.