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Знакомимся с командами Кубка Лэйвера: Роджер Федерер столкнет лбами звезд тенниса🔥

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Любители тенниса готовятся к знаковому выставочному турниру - с 20 по 22 сентября в Берлине пройдет Кубок Лэйвера.

На этот раз между собой сыграют звезды Европы и мира. Эта идея Роджера Федерера, чья компания является основным спонсором турнира. Вдохновением для легендарного швейцарца послужил Кубок Райдера, в котором американские гольфисты соревнуются с европейскими.

Давайте знакомиться с командами.

Сборная Европы:

Григор Димитров
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
Даниил Медведев
Александр Зверев
Каспер Рууд

Сборная мира:

Френсис Тиафу
Франсиско Серундоло
Бен Шелтон
Тейлор Фриц
Алехандро Табило
Танаси Коккинакис

За Кубок Лэйвера теннисистам не дают очков, но платят за участие. Каждый член команды-победителя получает 250 тысяч евро.

Клубы
logoФрансиско Серундоло
logoТэйлор Фриц
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoТанаси Коккинакис
logoГригор Димитров
logoКубок Лэйвера
logoКаспер Рууд
logoРоджер Федерер
logoДаниил Медведев
logoСтефанос Циципас
logoФрэнсис Тиафу
logoАлехандро Табило