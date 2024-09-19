Семейный подряд: Анна Калинская проводит время в Москве с братом Николаем – игроком «Пари НН»🎾⚽️

Теннисистка Анна Калинская живет и тренируется в Майами, но после завершения US Open Анна прилетела в Москву, чтобы отдохнуть и провести время с близкими.

Не все знают, что Анна – не единственная спортсменка в семье. Старший брат теннисистки Николай Калинский является опорным полузащитником «Пари Нижний Новгород».

Он поделился фото с сестрой в социальных сетях.

Родители Анны и Николая также связаны со спортом: отец Николай Калинский-старший - начальник сборной России по бадминтону, в прошлом бадминтонист, мастер спорта СССР. Мать также была бадминтонисткой, а впоследствии работала детским тренером.