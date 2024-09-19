Стриптиз и караоке🔥: Новак Джокович и Григор Димитров зажгли на выставочном матче в Болгарии🎥

Григор Димитров пригласил своего приятеля Новака Джоковича сыграть с ним в выставочном матче в Софии.

У себя на родине Григор оказался сильнее Новака, одолев его 6:4, 2:6, (10-6). В первом сете болгарин отыграл брейк, вторую партию провалил, но все-таки дожал соперника на чемпионском тай-брейке.

Тем не менее, Джокович прекрасно провел время и точно не пожалел, что приехал.

Парни начали зажигать еще на корте, исполнив легкий стриптиз на радость болельщиков.

А позже отправились в ночной клуб, где Новак продемонстрировал свои вокальные данные.