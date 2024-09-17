Синнер «ворует» из команды Джоковича? Супруга Новака отреагировала на новости

Первая ракетка мира Янник Синнер подтвердил начало работы с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио.

И Паничи, и Бадио ранее работали с Новаком Джоковичем. Паничи покинул его команду в мае этого года, Бадио – в конце 2022-го.

Пресса не могла пройти мимо такой новости, активно начав писать, что Синнер «ворует» специалистов у Джоковича. Супруга Новака Елена забавно отреагировала на одну из таких публикаций в комментариях в социальной сети.

«Я не сдамся», — написала Елена, добавив эмодзи «смех до слёз».

Паничи и Бадио пришли на замену уволенным сотрудникам итальянца, тренеру по физподготовке Умберто Феррару и физиотерапевту Джакомо Нальди, ставшим причиной допингового скандала.