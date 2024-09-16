Теннисист Стефанос Циципас неожиданно вышел на поле перед матчем «Дженоа» - «Рома»

Давний болельщик «Дженоа» греческий теннисист Стефанос Циципас вышел на поле перед матчем своей команды против «Ромы» (1:1).

Циципас поучаствовал в разминке команды, продемонстрировал несколько ударов ракеткой, а затем, поприветствовав болельщиков, поднялся на трибуны, чтобы следить за матчем.

После финального свистка Стефанос признался журналистам Dazn, что влюбился в «Дженоа», когда играл на PlayStation со своим отцом, его привлекли логотип, красный и синий цвета, а потом страсть к клубу начала расти.

«Я рад быть здесь, было очень приятно получить приглашение от клуба. Я очень рад, что смог насладиться матчем вместе с лучшими болельщиками в мире. Было круто выйти на поле, я играл в футбол до 12 лет, прежде чем посвятить себя теннису», - заключил он.

Компанию Стефаносу Циципасу составила его девушка – испанская теннисистка Паула Бадоса.