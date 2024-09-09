Синнер и Соболенко заработали рекордные призовые за победу на US Open🤑

В эти выходные завершился Открытый чемпионат США по теннису. Лучшими в индивидуальном разряде стали Янник Синнер и Арина Соболенко.

За победу в турнире Большого шлема теннисистам традиционно начисляют 2000 очков, а также выдают призовые.

Интересно, что на US Open в этом плане царит полное равноправие: и Синнер, и Соболенко за свой триумф получили по рекордной сумме - $ 3,6 млн . Это крупнейшие призовые за отдельно взятый турнир.

Ранее в этом сезоне Янник и Арина стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису, где также получили равные суммы призовых – по 3,15 млн австралийских долларов (чуть более $ 2,1 млн).

Всего за сезон Синнер на данный момент заработал $ 10 558 595 — это уже с учётом US Open. У Соболенко - $ 7 984 145.