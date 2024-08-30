«Шахматист» или «Осьминог»: Рублев определился, а кто для вас Даниил Медведев?📹

Открытый чемпионат США по теннису в самом разгаре. Наши главные звезды в мужском одиночном разряде Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в третий круг турнира.

Даниил обыграл Фабиана Марожана в трех сетах — 6:3, 6:2, 7:6, а Андрей совершил камбэк и дожал Артура Риндеркнеша в пяти сетах - 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Все знают, что Медведев и Рублев закадычные друзья, поэтому неудивительно, что именно Андрея попросили назвать прозвище Дани в туре.

Интересно, что их мнения на этот счет разошлись. Медведев уверен, что его называют «шахматист» за любовь к игре, которой он увлекался еще в детстве. Однако для Андрея он исключительно «осьминог».