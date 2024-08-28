Главная модница на корте🎾: Наоми Осака удивила болельщиков US Open оригинальным нарядом💚

Наоми Осака удивила зрителей Открытого чемпионата США своим нарядом для матча первого круга.

26-летняя четырехкратная победительница турниров Большого вышла на корт против Елены Остапенко в светло-зеленом топе и юбке Nike с оборками, которые были завязаны довольно большим белым бантом

На разминке Осака была одета в белый пиджак с большим зеленым бантом и белую пачку, но для матча переоделась.

В итоге в оригинальном костюме Наоми смогла одолеть Остапенко 6-3 6-2.