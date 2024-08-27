От Криштиану Роналду до Рианны: кого звезды тенниса мечтают увидеть на трибунах US Open?

В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису. Традиционно турниры Большого Шлема привлекают множество зрителей на трибуны, среди которых часто встречаются и селебрити.

Участников турнира спросили, кого из своих кумиров они бы хотели видеть на матче. Вот что ответили Янник Синнер, Кори Гауфф, Тэйлор Фриц, Стефанос Циципас (с одобрения Паулы Бадосы), Ига Швентек, Арина Соболенко и другие теннисисты:

Может быть мечты некоторых теннисистов сбудутся на этом турнире?