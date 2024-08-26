Арина Соболенко показала один день из своей жизни перед стартом US Open📹🎾

Сегодня в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США по теннису, турнир Большого Шлема.

В женском одиночном разряде одной из главных фавориток является белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко.

Арина укрепила свой статус фаворитки, одержав победу на недавно завершившемся турнире в Цинциннати.

Перед началом борьбы на турнире Большого Шлема Соболенко поделилась забавным видео, освящающем один день из ее жизни.

Сегодня Арина начинает путь в Открытом чемпионате США с матча против австралийки Присциллы Хон. Свой лучший результат на US Open Арина показала в прошлом году, когда вышла в финал, где уступила Кори Гауфф.