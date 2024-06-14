Хольгер Руне засветился в модной фотосессии перед стартом Уимблдона 🎾

Датский теннисист Хольгер Руне готовится принять участие в «Уимблдоне». 15-ая ракетка мира больше не тренируется под руководством Бориса Беккера, возобновив сотрудничество с Патриком Муратоглу.

Под руководством Муратоглу 21-летний Руне в 2022-м выиграл «Мастерс» в Париже, а в следующем сезоне вошёл в топ-4 рейтинга ATP. Хольгер уволил тренера в августе 2023-го после вылета в первом круге US Open.

Посмотрим, какой результат покажет Хольгер Руне под руководством нового-старого тренера на Уимблдоне, который стартует 1 июля.

Параллельно подготовке к турниру Большого Шлема, Руне успел сняться для обложки издания Icon.