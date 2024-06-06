Кого нужно обыграть Мирре, чтобы выйти в финал «Ролан Гаррос»?

В главном теннисном подкасте The Tennis Podcast есть мем о том, что попасть на Жасмин Паолини на большом турнире – это хорошая сетка. Так один из ведущих назвал итальянку в начале этого сезона, когда она уже была сеяной Australian Open, – имея в виду, что под защитой посева иногда в глубину сетки проходят игроки, которые иначе вряд ли бы там оказались.

Долгоиграющей шуткой этот момент стал в следующие полгода, за которые 28-летняя Паолини впервые:

● на Australian Open дошла до второй недели «Шлема»,

● в Дубае выиграла тысячник WTA, после чего дебютировала в топ-20,

● в Риме выиграла тысячник WTA в паре,

● на «Ролан Гаррос» обыграла теннисистку топ-10 на «Шлеме», вышла в полуфинал «Шлема» и гарантировала себе дебют в топ-10.

В результате вряд ли сейчас кто-то назовет встречу с Паолини на большом турнире благоприятной сеткой. А как она к этому пришла?

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Паолини родилась в 1996-м в маленьком тосканском городе Кастельнуово-ди-Гарфаньяна и провела детство неподалеку в Баньи-ди-Лукке. Ее отец Уго – итальянец и любитель тенниса, мама Жаклин – преподавательница танцев и уроженка польского Лодзя, чей папа – из Ганы. Одри Хепберн про куда менее экзотичный этнический коктейль сказала однажды: «Будь я собакой, у меня были бы большие проблемы».

Паолини интерпретирует свое происхождение более прямолинейно: «Моя ганская часть – это, наверное, моя скорость [на корте]. Польская – целеустремленность. Но еще у меня итальянская энергетика! Это микс. Я очень им горжусь». Паолини понимает польский и немного говорит на нем, так что уроженка Лодзя 49-я ракетка мира Магдалена Фрех общается с ней по-польски – Паолини, знающая язык от мамы, только просит говорить помедленнее.

В теннис Паолини начала играть в пять лет под влиянием отца и его брата Адриано (также рассматривала плавание). По юниорам Жасмин поднималась на 70-е место в мире, первый профессиональный турнир провела в 15 лет, тогда же ее впервые пригласили в национальный теннисный центр под Пизой.

Первый профессиональный титул, скромный 10-тысячник ITF, Паолини взяла довольно поздно – в 18. До уровня WTA она тоже росла долго: первую победу в основе WTA она одержала только в 22, первый полный сезон в туре провела в 23. По его итогам она незадолго до 24-летия дебютировала в топ-100.

В отсутствие быстрого успеха вера Паолини в себя росла медленно. Первые годы в WTA она вообще доверяла себе только на грунте. Осознание, что она способна показывать результаты и на харде, пришло к ней в 2021-м, когда она выиграла на нем первый титул WTA. В 2023-м, когда Жасмин сыграла в двух финалах WTA, подоспело еще одно – что результаты могут быть стабильно высокими.

Прогресс Паолини был очень размеренным: начиная с 2020-го она заканчивала сезоны WTA 95-й, 53-й, 59-й и 30-й ракеткой мира и по разу обыгрывала соперниц из топ-10 в 2022-м и 2023-м. Но очевидно, именно такой постепенный рост и подготовил качественный рывок, который Паолини совершила за последний год: чтобы все элементы ее игры вышли на нужный уровень и сложились воедино, нужно было время.

Почти все это время Паолини работает под руководством Ренцо Фурлана, экс-19-й ракетки мира и чемпиона двух турниров ATP. Он рассказывал, что при знакомстве десять лет назад сразу увидел в Жасмин большой потенциал: в глаза бросались ее техничность и скорость, а также относительная мощь (рост Паолини – 163 см).

Годы работы принесли большой результат три месяца назад в Дубае, где Паолини взяла крупнейший титул в карьере (обыграв в финале Анну Калинскую, которой месяцем раньше проиграла на Australian Open). Благодаря той победе Жасмин обошла лучший рейтинг тренера и потом призналась, что, хоть никогда об этом и не говорила, про себя такую цель ставила.

После Дубая форма Паолини пошла на спад, так что на трех грунтовых турнирах перед «Ролан Гаррос» она выиграла только четыре матча, а дома в Риме так вообще проиграла в первом же круге. Но в Париже 12-я сеяная как настоящий топ благополучно вкатилась в турнир, так что к матчам с опытными (Андрееску) и вдохновленными (Аванесян) соперницами подошла в тонусе и двух решающих партиях отдала один гейм. А дальше был четвертьфинал против Елены Рыбакиной – и еще один реванш: полтора месяца назад в Штутгарте итальянка в трех сетах проиграла, а на «Ролан Гаррос» наоборот перетерпела и вырвала победу .

Благодаря победе над Рыбакиной Паолини стала пятой лейт-блумеркой XXI века, на «Ролан Гаррос» вышедшей в дебютный шлемовый полуфинал после 28-летия (также в списке – две россиянки и две итальянки ), и пятой итальянкой в топ-10 мирового рейтинга. Теперь не пустить Жасмин в финал может только Мирра Андреева. 17-летняя сенсация несколько недель назад обыграла ее в Мадриде – но, как мы уже поняли, Паолини сейчас в реваншистском настроении и не особо хорошая сетка.

Мирра – самая молодая полуфиналистка «Шлема» за 27 лет!

Фото: instagram.com /jasmine_paolini; Gettyimages.ru /Dan Istitene