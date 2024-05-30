Анна Калинская поддерживает Янника Синнера на трибунах «Ролан Гаррос»🥰

29 мая завершились матчи второго круга «Ролан Гаррос». Главный фаворит турнира итальянец Янник Синнер вышел в третий круг, обыграв местного теннисиста Ришара Гаске со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Далее Синнеру предстоит встреча с россиянином Павлом Котовым.

Во время матча на трибунах Янника поддерживала Анна Калинская –пара подтвердила свои отношения после многочисленных слухов.

Синнер в разговоре с итальянскими репортерами заявил:

«Как вы знаете, я не люблю много говорить о личной жизни. Да, я с Анной, но афишировать мы ничего не будем. Больше ничего не скажу».

Синнер и Калинская – далеко не единственные игроки ATP и WTA-туров, которые состоят в отношениях, но зато самые успещные - Янник №2 рейтинга ATP в данный момент, а Анна №25 рейтинга WTA.