Синнер вышел в 65-й четвертьфинал уровня ATP

Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Итальянец обыграл в третьем круге 53-ю ракетку мира Томаша Махача со счетом 6:1, 6:7(3), 6:3 и повел 4:0 в личке.

Синнер продлил серию побед на «Мастерсах» до 19 матчей. Напомним, итальянец выиграл три последних «Мастерса» – в Париже, Индиан-Уэллс и Майами. При этом завершилась его рекордная серия из 37 выигранных подряд партий на турнирах этой категории.

Итальянец не уступает соперникам не из топ-50 с августа 2023-го – с тех пор он одержал 53 победы.

24-летний Синнер вышел в 65-й четвертьфинал на уровне тура, в 21-й – на «Мастерсах», в четвертый – в Монте-Карло (2022-2024).

Теперь итальянец поборется с Феликсом Оже-Альяссимом. В прошлом сезоне он выиграл у канадца все четыре встречи.