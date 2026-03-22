Рублев проиграл третий матч подряд
Андрей Рублев уступил на старте «Мастерса» в Майами. Россиянин проиграл 41-й ракетке мира Алехандро Табило со счетом 7:6(5), 2:6, 4:6.
16-я ракетка мира продлил серию поражений до трех матчей. До этого он уступил Тэллону Грикспору в полуфинале пятисотника в Дубае и Габриэлю Диалло во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Россиянин третий год подряд проигрывает в Майами в первом же матче.
Сафин сделал Рублева спокойнее – но у Андрея серия из трех поражений
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Почему в команде никто, включая Марата, не подскажет ему переключаться с тенниса на другие вещи не только в отпуске, но и походу сезона?
Ну сходи ты в театр, на матч НХЛ или НБА (Пока в США находишься) Почему даже Алькарас себе позволяет покатать в гольф? А Андрей тупо сидит в отеле и ждет следующий матч, изматывая себя тренировками и занимаясь самоедством от упущенных возможностей в последнем матче.
А по теннису если смотреть, то работы тоже непочатый край. Уже не прокатит сидеть в топ-10 только засчет качественного движения и мощного форхэнда. Нужно работать над углом ударов. Где косые короткие кроссы? Почему все удары Андрей старается бить максимально глубоко, если соперник и так на задней линии все вовзращает? Ну подергай ты ритм, не каждый удар обязательно должен быть мощным, иногда острота важнее. Лучше бы спарринг провел с Медведевым и поучился бы разнообразию ударов.
Ей правда 9 лет, надеюсь ей время поправить игру. Посмотрим с ней Рублева - чтобы понять как НЕ надо играть
(На Tennis Channel еще попробовали пошутить, чей хаер лучше, но сразу поняли, что шутка неудачная и тему свернули)
(причем забавно, что как я понял, Бон Джови с Андреем фоткаться не стал, а просто поболтал, но когда к нему подошел Марат и поздоровался, с ним он сразу повернулся к фотографам)
Ну и к Андрюхе, в отличие от Карлитоса, Рори на матч почему-то не приходит ((
сейчас наблюдаю массовые примеры из среды стендап комиков, пока они существуют в своём органичном (пусть и травмированном) состоянии, то материал пишут достаточно интересный и подача живая
потом же они получают славу, порой вполне заслуженную, идут к психологам, прорабатывают свои травмы и становятся нормальными, но материал при этом становится пресным и стандартизированным
у Андрея в нервозности и склонности к саморазрушению была его сила, как бы это ни звучало, а излечиваясь от этого, он её теряет
когда был слаб психически, прочно стоял в десятке, стабильно квалифицировался на итоговый, играл в финалах мастерсов, путешествуя из одного четвертьфинала БШ в другой
когда окреп ментально, превратился вот в это
что лучше для него самого - пусть решает сам, но я в любом случае буду за него болеть