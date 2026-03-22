14

Рублев проиграл третий матч подряд

Андрей Рублев уступил на старте «Мастерса» в Майами. Россиянин проиграл 41-й ракетке мира Алехандро Табило со счетом 7:6(5), 2:6, 4:6.

16-я ракетка мира продлил серию поражений до трех матчей. До этого он уступил Тэллону Грикспору в полуфинале пятисотника в Дубае и Габриэлю Диалло во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Россиянин третий год подряд проигрывает в Майами в первом же матче.

Сафин сделал Рублева спокойнее – но у Андрея серия из трех поражений

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoMiami Open
logoATP
logoАндрей Рублев
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Причем три слива подряд далеко не сильнейшим игрокам. Таллон и вовсе на одной ноге его дожал.

Почему в команде никто, включая Марата, не подскажет ему переключаться с тенниса на другие вещи не только в отпуске, но и походу сезона?

Ну сходи ты в театр, на матч НХЛ или НБА (Пока в США находишься) Почему даже Алькарас себе позволяет покатать в гольф? А Андрей тупо сидит в отеле и ждет следующий матч, изматывая себя тренировками и занимаясь самоедством от упущенных возможностей в последнем матче.

А по теннису если смотреть, то работы тоже непочатый край. Уже не прокатит сидеть в топ-10 только засчет качественного движения и мощного форхэнда. Нужно работать над углом ударов. Где косые короткие кроссы? Почему все удары Андрей старается бить максимально глубоко, если соперник и так на задней линии все вовзращает? Ну подергай ты ритм, не каждый удар обязательно должен быть мощным, иногда острота важнее. Лучше бы спарринг провел с Медведевым и поучился бы разнообразию ударов.
Ответ Александр Исаев
Вот последний абзац я почти дословно говорю дочке - после некоторых ее матчей.
Ей правда 9 лет, надеюсь ей время поправить игру. Посмотрим с ней Рублева - чтобы понять как НЕ надо играть
Ответ Александр Исаев
Он с Джоном Бон Джови встретился в подтрибунке, считается? ))
(На Tennis Channel еще попробовали пошутить, чей хаер лучше, но сразу поняли, что шутка неудачная и тему свернули)
(причем забавно, что как я понял, Бон Джови с Андреем фоткаться не стал, а просто поболтал, но когда к нему подошел Марат и поздоровался, с ним он сразу повернулся к фотографам)
Ну и к Андрюхе, в отличие от Карлитоса, Рори на матч почему-то не приходит ((
Если так интенсивно чиллить, можно в итоге составить компанию Циципасу в районе 50-го места
Для чего он еще продолжает играть? Может стоит нанять нормального тренера?
Ответ Hardy
Нравится это дело + премиальные, пока здоровье позволяет, почему бы и не продолжать
Что-то у Рублева опять проблемы, может, как ДМ сменить команду....хотя здесь и Тьен и Бублик тоже проиграли..
Ответ Lada_ok
На мой взгляд/взгляд человека,прожившего 80-лет/Андрюшеньке надо строить свою семью с детишками.Яркий пример его Кум-Даниил Медведев.Его жена и обоятельные доченьки,уверен,явились огромным стимулом для его подъёма.И нужен опытный тренер -психолог,который не только сопровождает его для личного отдыха и курортного времяпровождения.Андрей,ты талантливый,топовый теннисист,любимец многих твоих почитателей.Сейчас тебе нужен профессиональный наставник,чтобы ты не растерял,того,чего ты достиг.
сложно всё это - тонкие настройки ментальности
сейчас наблюдаю массовые примеры из среды стендап комиков, пока они существуют в своём органичном (пусть и травмированном) состоянии, то материал пишут достаточно интересный и подача живая
потом же они получают славу, порой вполне заслуженную, идут к психологам, прорабатывают свои травмы и становятся нормальными, но материал при этом становится пресным и стандартизированным
у Андрея в нервозности и склонности к саморазрушению была его сила, как бы это ни звучало, а излечиваясь от этого, он её теряет
когда был слаб психически, прочно стоял в десятке, стабильно квалифицировался на итоговый, играл в финалах мастерсов, путешествуя из одного четвертьфинала БШ в другой
когда окреп ментально, превратился вот в это
что лучше для него самого - пусть решает сам, но я в любом случае буду за него болеть
Результатов никаких, Сафин может научить Рублева только чилить и не ссать, больше ничему
Рубль, ты его достаточно увАжил, хватит время терять, ищи другого. Ну если не складывается, и это очевидно, так зачем время терять.
На сегодняшний день, даже Циципас не хуже Рублёва. В это 50 + рейтинг! Конечно надо что то менять. Скорее всего себя в окружение заботящихся о его психологическом состояние близких!!!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мирра Андреева о том, как настраивалась на Майами: «Сказала себе: «Забудь о том, что было в Индиан-Уэллс. Просто начни заново»
сегодня, 10:08
Рублев после поражения в Майами: «Я достиг предела с этим стилем игры – я сделал все, что мог, войдя в топ-5. Пришло время попробовать что-то новое»
сегодня, 09:08
Синнер о 12-матчевой победной серии без потери сета на «Мастерсах»: «К каждому сопернику я отношусь одинаково и стараюсь выкладываться на полную»
сегодня, 08:28
Шевченко о победе над Шелтоном: «Мне понравилась каждая секунда этого матча»
сегодня, 07:53
Зверев проиграл лишь 3 очка на своей подаче по ходу матча с Даммом в Майами
сегодня, 07:50
Гауфф о трехсетовике с Паркс: «Не ожидала столько брейков во втором и третьем сете»
сегодня, 07:37
Чилич отыграл матчбол у Накашимы и вышел в третий круг «Мастерса» впервые с 2022 года
сегодня, 07:35
Мбоко о том, что третий раз в сезоне сыграет с Андреевой: «Наверное, это просто жребий»
сегодня, 07:20
Андреева перед третьим в сезоне матчем против Мбоко: «Пару дней назад мы уже обсуждали. Подумали: «Боже, сколько можно?»
сегодня, 07:04
Алькарас встретился с королевой Испании в Майами
сегодня, 06:57Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем