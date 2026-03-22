Рублев проиграл третий матч подряд

Андрей Рублев уступил на старте «Мастерса» в Майами. Россиянин проиграл 41-й ракетке мира Алехандро Табило со счетом 7:6(5), 2:6, 4:6.

16-я ракетка мира продлил серию поражений до трех матчей. До этого он уступил Тэллону Грикспору в полуфинале пятисотника в Дубае и Габриэлю Диалло во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Россиянин третий год подряд проигрывает в Майами в первом же матче.

