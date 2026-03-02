Мерида (WTA). Финал. Букша обыграла Фрех
В Мериде прошел финал турнира WTA 500.
Кристина Букша стала чемпионкой в Мериде.
Mérida Open Akron
Мерида, Мексика
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Молодец Кристина! Теперь она первая теннисистка Испании, хотя по национальности молдаванка, родились в Кишиневе
Букша - дубль!!!! Браво!!!
Кристину с победой!
браво кристина!
Кристина Букша стала чемпионкой в Мериде и в парном разряде.
Кристина Букша по итогам турнира дебютирует в Топ-40.
