Самсонова и Хачанов вошли в топ-5 по числу брейков на «Уимблдоне»
Ига Швентек стала лучшей на «Уимблдоне»-2025 по количеству брейков.
На ее счету 33 реализованных брейк-пойнта.
Также в топ-5 вошли:
Аманда Анисимова – 28;
Лаура Зигемунд – 24;
Арина Соболенко – 23;
Людмила Самсонова – 23.
У мужчин список возглавили Карлос Алькарас и Новак Джокович, сделавшие по 32 брейка. Следом за ними:
Янник Синнер – 29;
Карен Хачанов – 23;
Алекс де Минаур – 21.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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