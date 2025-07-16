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Самсонова и Хачанов вошли в топ-5 по числу брейков на «Уимблдоне»

Ига Швентек стала лучшей на «Уимблдоне»-2025 по количеству брейков.

На ее счету 33 реализованных брейк-пойнта.

Также в топ-5 вошли:

У мужчин список возглавили Карлос Алькарас и Новак Джокович, сделавшие по 32 брейка. Следом за ними: 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoАманда Анисимова
logoЛюдмила Самсонова
logoЛаура Зигемунд
logoНовак Джокович
logoКарен Хачанов
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoАлекс де Минаур
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