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Рублев о работе с Сафиным: «Я хочу продолжать. При этом понятно, что он не будет полноценным тренером: ему нравится жить по своему графику»

Андрей Рублев поделился настроем перед матчем с Артуром Фисом на «Ролан Гаррос».

Они сыграют в третьем круге, счет в личных встречах 1:1. В этом сезоне Рублев уступил Фису в Монте-Карло.

– Вы играли с Фисом в Монте-Карло, проигрывали. Как с тренерами, с Маратом Сафиным будете это использовать, как подготовка будет выглядеть?

– Пока не знаю. Знаю, что у него классный сезон, играет с топами наравне, с Алькарасом классный матч провел. Я лучше себя чувствую, чем в Монте-Карло, играю лучше, чем в Монте-Карло. До этого с французами на центральных кортах не играл – посмотрим, что на первый раз получится.

– Вы с Маратом договаривались на грунтовый сезон. Есть ли уже идеи, что будет дальше?

– Я хочу продолжать. При этом понятно, что он не будет полноценным тренером – потому что он этого не хочет. Знаю, что ему нравится жить по своему графику, а тренерская работа подразумевает, что твой график подстраивается под турниры и тренировки. Ему нравится свобода: есть пять дней приехать, потренироваться – супер, но потом другие пять дней побыть с собой, – приводит слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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