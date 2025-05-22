У Пегулы умер пес: «Мое сердце переполнено грустью. Все знают, что собаки – важная часть моей жизни»

У Джессики Пегулы умер пес Такер.

«К сожалению, во вторник мы потеряли Такера – всего за несколько часов, совершенно неожиданно. Мое сердце переполнено грустью. Я вообще не хотела об этом писать, но все знают, что мои собаки – важная часть моей жизни. Если бы кто-то спросил, как у них дела, я бы разрыдалась.

Мы очень любим тебя и безумно скучаем. Не прошло и двух лет с тех пор, как мы потеряли Декса. Надеюсь, ты сейчас со своим любимым братом в собачьем раю», – написала Пегула.