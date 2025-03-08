Де Минаур о деле Синнера: «Нас до самого конца держали в неведении, и именно это спровоцировало разговоры и недовольство»

Алекс де Минаур прокомментировал допинговое дело Янника Синнера.

«Янник – невероятный парень. Мы вместе выросли, я знаю, какие у него ценности и как он работает на корте и за его пределами. Я могу сказать о нем только хорошее.



Наверное, всех игроков смутил ход процесса. Именно это немного обеспокоило игроков... Сделка и то, насколько иначе все происходило в прошлом.

Нас до самого конца держали в неведении, и именно это спровоцировало разговоры и недовольство».