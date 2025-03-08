Де Минаур о статусе топа: «Я почти не имею права проигрывать некоторым соперникам, и для меня это в новинку»

Алекс де Минаур поделился настроем на турнир в Индиан-Уэллс.

Он начнет со второго круга матчем против Давида Гоффена.

«В Дубае я хотел выступить гораздо лучше, но был морально уставшим. Начало года выдалось насыщенным.

Зато я рано приехал в Индиан-Уэллс, и у меня было время, чтобы перезагрузиться и почувствовать, что я готов снова играть. Четыре или пять дней я не брал в руки ракетку. Я много времени проводил на поле для гольфа, отдыхал – получилось сделать передышку».

Также он высказался о нынешней ситуации в рейтинге: между пятой и 11-й ракетками мира сейчас всего 715 очков.

«Ты в напряжении, потому что знаешь, что на счету каждая неделя. От того, хорошей она будет или плохой, зависит, поднимешься ты в рейтинге или опустишься. Захватывающе, но это показывает, насколько плотная борьба в топе.

Я доказал, что заслуживаю стоять в топ-10, но этот год отличается тем, что каждую неделю я защищаю очки и от меня ждут, что на турнирах я буду доходить до определенного круга.

В каком-то смысле я почти не имею права проигрывать некоторым соперникам, и для меня это в новинку. Но вся та работа, которую я проделываю на корте и за его пределами, придает мне уверенности, чтобы я далеко проходил на таких турнирах».