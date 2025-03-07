Синнер и Тим вместе поужинали в Монако

Янник Синнер и Доминик Тим вместе поужинали в Монако.

С ними были брат Тима Мориц и бизнесмен Стефан Герцог.

Фото выложил Герцог – директор Solah Group, которая устанавливает солнечные фотоэлектрические системы. У компании есть совместный проект с Тимом.

Синнер сейчас отбывает трехмесячное отстранение, Тим в прошлом году завершил карьеру.