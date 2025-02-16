18-летний Жоао Фонсека впервые вышел в финал ATP.

В Буэнос-Айресе он обыграл Ласло Дьере – 7:6(3), 5:7, 6:1. Во втором сете Фонсека вел 5:3 и упустил матчбол при счете 5:4.

18-летний Фонсека впервые вышел в финал ATP.

За титул он поборется с Франсиско Серундоло или Педро Мартинесом.