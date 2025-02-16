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Фонсека впервые вышел в финал ATP

18-летний Жоао Фонсека впервые вышел в финал ATP.

В Буэнос-Айресе он обыграл Ласло Дьере – 7:6(3), 5:7, 6:1. Во втором сете Фонсека вел 5:3 и упустил матчбол при счете 5:4.

18-летний Фонсека впервые вышел в финал ATP.

За титул он поборется с Франсиско Серундоло или Педро Мартинесом.

Опубликовал: Павел Ниткин
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logoЖоао Фонсека
logoArgentina Open
logoЛасло Дьере
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