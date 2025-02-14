Остапенко о пятой победе над Швентек: «Была уверена, что ее обыграю»

Алена Остапенко была уверена в победе над Игой Швентек в Дохе.

Латвийка обыграла Швентек пятый раз за пять личных встреч (6:3, 6:1) и вышла в финал.

«Ребята, спасибо, что пришли. У этого корта особая энергетика, и это всегда мне помогало. Я уже говорила, что все для меня началось именно здесь, на этом корте. Выходя сегодня на корт, я была уверена, что ее обыграю, потому что мы провели много матчей, и я знаю, как с ней играть. Я была больше сосредоточена на себе и знала, что мне нужно делать. Я довольна тем, как на этой неделе справлялась с эмоциями, и очень рада быть в финале. Спасибо вам, ребята».