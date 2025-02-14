Доха (WTA). 1/2 финала. Швентек сыграет с Остапенко, Александрова встретится с Анисимовой

Екатерина Александрова сыграет с Амандой Анисимовой в полуфинале в Дохе.

Сетка турнира здесь . Qatar TotalEnergies Open 2025 Доха, Катар 9 – 15 февраля 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 3 654 963 доллара Открытые корты, хард Полуфинал