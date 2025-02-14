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Доха (WTA). 1/2 финала. Швентек сыграет с Остапенко, Александрова встретится с Анисимовой

Екатерина Александрова сыграет с Амандой Анисимовой в полуфинале в Дохе.

Сетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open 2025

Доха, Катар

9 – 15 февраля 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовала: Любовь Энина
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