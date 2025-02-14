Надаль – Шварцману: «Ты был прекрасным примером борьбы и преодоления. Наслаждайся следующим этапом»
Рафаэль Надаль обратился к Диего Шварцману, завершившему карьеру.
«Диего, поздравляю с великолепной карьерой! Ты был прекрасным примером борьбы и преодоления, и я рад, что у нас было столько совместных моментов в туре. Наслаждайся следующим этапом! 👏🏻», – твитнул испанец.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @RafaelNadal
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