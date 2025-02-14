  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Надаль – Шварцману: «Ты был прекрасным примером борьбы и преодоления. Наслаждайся следующим этапом»
3

Надаль – Шварцману: «Ты был прекрасным примером борьбы и преодоления. Наслаждайся следующим этапом»

Рафаэль Надаль обратился к Диего Шварцману, завершившему карьеру.

«Диего, поздравляю с великолепной карьерой! Ты был прекрасным примером борьбы и преодоления, и я рад, что у нас было столько совместных моментов в туре. Наслаждайся следующим этапом! 👏🏻», – твитнул испанец.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @RafaelNadal
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoДиего Шварцман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Руне после поражения в Буэнос-Айресе: «Было еще слишком рано играть после гриппа на прошлой неделе»
240 минут назад
Буэнос-Айрес (ATP). Зверев, Музетти, Фонсека, Серундоло-старший вышли в 1/4 финала, Руне, Шварцман, Табило, Баес выбыли
26сегодня, 06:08
Делрей-Бич (ATP). Фриц, Давидович-Фокина, Норри, Микельсен, Кецманович вышли в 1/4 финала, Опелка выбыл
1сегодня, 06:07
Доха (WTA). Швентек победила Рыбакину, Александрова, Остапенко, Анисимова вышли в 1/2 финала
169вчера, 20:34
Шварцман провел последний матч в карьере
11вчера, 20:28
Медведев впервые в сезоне вышел в четвертьфинал
10вчера, 19:27
Марсель (ATP). Медведев, Сонего, Штруфф, Альтмайер вышли в 1/4 финала, Хачанов, Бублик, Хуркач выбыли
29вчера, 18:50
Остапенко – болельщикам в Дохе: «Спасибо, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало»
5вчера, 18:46
Швентек и Остапенко встретятся в полуфинале в Дохе. Все четыре предыдущих матча выиграла латвийка
13вчера, 18:28
Швентек выиграла 100 матчей на уровне WTA 1000
14вчера, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем