Медведев впервые в сезоне вышел в четвертьфинал

Даниил Медведев впервые в 2025-м вышел в четвертьфинал.

Сегодня во втором круге в Марселе он обыграл Пьер-Уга Эрбера – 6:2, 6:4. Для россиянина это третий турнир в сезоне: на Australian Open и в Роттердаме он выбыл во втором круге.

Медведев выступает в Марселе четвертый раз и всегда доходил минимум до четвертьфинала (2017, 2020 – 1/4, 2021 – титул). В финале в 2021-м он тоже обыграл Эрбера.

Медведев участвует в турнире категории ATP 250 впервые с 2023-го.

Теперь он поборется с Ян-Леннардом Штруффом или Уго Гренье.