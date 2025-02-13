Медведев впервые в сезоне вышел в четвертьфинал
Даниил Медведев впервые в 2025-м вышел в четвертьфинал.
Сегодня во втором круге в Марселе он обыграл Пьер-Уга Эрбера – 6:2, 6:4. Для россиянина это третий турнир в сезоне: на Australian Open и в Роттердаме он выбыл во втором круге.
Медведев выступает в Марселе четвертый раз и всегда доходил минимум до четвертьфинала (2017, 2020 – 1/4, 2021 – титул). В финале в 2021-м он тоже обыграл Эрбера.
Медведев участвует в турнире категории ATP 250 впервые с 2023-го.
Теперь он поборется с Ян-Леннардом Штруффом или Уго Гренье.
Опубликовала: Любовь Энина
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