Остапенко – болельщикам в Дохе: «Спасибо, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало»
Алену Остапенко мотивировала активная поддержка болельщиков в адрес Онс Жабер.
Она обыграла туниску в четвертьфинале в Дохе – 6:2, 6:2.
«Спасибо вам, ребята, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало (смеется). Но я знаю, что есть люди, которые болеют за меня. Спасибо вам, ребята.
Когда играешь на стадионе, где все болеют за твою соперницу... Разумеется, это здорово, что Онс – женщина с Ближнего Востока и что она представляет [этот регион]. Просто поразительно, сколько она сделала для тенниса.
Но вы, ребята, меня немного разозлили и мотивировали (смеется), так что я заиграла еще лучше. Но это нормально. Я очень рада, что прошла дальше, и надеюсь, что вам понравился матч. Спасибо, ребята».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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