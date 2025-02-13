Остапенко – болельщикам в Дохе: «Спасибо, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало»

Алену Остапенко мотивировала активная поддержка болельщиков в адрес Онс Жабер.

Она обыграла туниску в четвертьфинале в Дохе – 6:2, 6:2.

«Спасибо вам, ребята, что не болели за меня, потому что это еще больше меня мотивировало (смеется) . Но я знаю, что есть люди, которые болеют за меня. Спасибо вам, ребята.

Когда играешь на стадионе, где все болеют за твою соперницу... Разумеется, это здорово, что Онс – женщина с Ближнего Востока и что она представляет [этот регион]. Просто поразительно, сколько она сделала для тенниса.

Но вы, ребята, меня немного разозлили и мотивировали (смеется) , так что я заиграла еще лучше. Но это нормально. Я очень рада, что прошла дальше, и надеюсь, что вам понравился матч. Спасибо, ребята».