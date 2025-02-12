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Марсель (ATP). Хачанов сыграет с Медьедовичем, Бублик – с Эмбером, Сонего вышел в 1/4 финала

Карен Хачанов сыграет с Хамадом Медьедовичем во втором круге в Марселе.

Сетка турнира здесь.

Open 13 Provence

Марсель, Франция

10 – 16 февраля 2025

ATP 250

Призовой фонд – 767 545 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Опубликовала: Любовь Энина
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