Рыбакина завела ютуб-канал
У Елены Рыбакиной появился ютуб-канал.
«Теннис. Путешествия. Жизнь за кадром», – сказано в описании.
На канале был опубликован один шортс, где Рыбакина катается на велосипеде, но в данный момент видео недоступно для просмотра.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал Рыбакиной
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