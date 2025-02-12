Рыбакина завела ютуб-канал

У Елены Рыбакиной появился ютуб-канал.

«Теннис. Путешествия. Жизнь за кадром», – сказано в описании.

На канале был опубликован один шортс, где Рыбакина катается на велосипеде, но в данный момент видео недоступно для просмотра.