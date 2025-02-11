Остапенко впервые в сезоне выиграла два матча подряд
Алена Остапенко сыграет в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе.
Она прошла Людмилу Самсонову 7:6(5), 7:5 и впервые в сезоне выиграла два матча подряд.
Во время матча Остапенко падала на корт.
И общалась с боксом, который находился возле камеры hawk-eye.
Напомним, Остапенко известна тем, что несколько лет последовательно критикует электронную систему судейства.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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