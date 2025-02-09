Соболенко о финале Australian Open: «Тяжелейшее поражение. Еще неделю думала о том матче»

Арина Соболенко рассказала, как справилась с эмоциями после Australian Open.

В финале она в трех сетах проиграла Мэдисон Киз.

«Это было тяжелейшее поражение. Я еще неделю думала о том матче.

Вспоминая те два проигранных гейма [в решающем сете], понимаю, что все делала правильно. Просто она играла нереально, это был ее день, и мне не о чем жалеть. Мне кажется, я уже полностью оправилась после того тяжелого матча».

В феврале Соболенко выступит в Дохе и Дубае.

«Календарь довольно сложный, тем более если ты добираешься до конца Australian Open, то у тебя остается не так много времени на восстановление и подготовку к другим крупным турнирам.

Я предполагаю, что эти два турнира станут для меня подготовкой к Индиан-Уэллс и Майами, я постараюсь улучшить свой теннис и повысить уровень на этих двух турнирах».