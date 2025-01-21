Павлюченкова о прогрессе Соболенко: «Она более зрелая и психологически стойкая. Раньше по ее языку тела было видно, что она расстроена»

Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от Арины Соболенко.

Она проиграла белоруске в четвертьфинале Australian Open – 2:6, 6:2, 3:6.

– По крайней мере, в этом матче было что-то хорошее, для меня победа, что я выиграла сет. Конечно, я все равно разочарована, хотя не знала, чего ожидать. Начало матча было так себе. Я совсем не чувствовала мяч. Она била так сильно, а я вообще не могла попасть по мячу.

Плюс условия сильно отличались от того, что было в предыдущие дни, потому что я играла днем и на совсем других кортах. Мне кажется, это самое сложное для игроков, которые недостаточно высоко посеяны, потому что у нас нет возможности привыкнуть к центральному корту. А вечером тем более совершенно другие условия.

Так что было очень сложно в том числе в психологическом плане. Я думала: «Господи, это просто стыдно. Как будто я не умею играть в теннис». Но я довольна тем, как отыгралась во втором сете. Я сделала брейк при счете 1:1, а потом поймала кураж, заиграла и вошла в ритм. И было очень ветрено.

Арина играла довольно стабильно на протяжении всего матча, она очень сложный соперник. Поэтому, когда в третьем сете я немного потеряла концентрацию, она сразу же перехватила инициативу.

– В последний раз вы играли с ней в 2021-м, то есть почти четыре года назад. Как бы вы описали то, как она изменилась и прибавила за это время?

– Она заметно более зрелая и психологически стойкая. Раньше ее гораздо быстрее выбивало из колеи, и по ее языку тела было видно, что она расстроена. В этом она очень прибавила. В третьем сете, когда я вела с брейком, я не видела, чтобы она была расстроена или раздражена, она была довольно спокойна. В этом ее сила.

Как я уже сказала, она продолжала давить и играть, независимо от счета. Это признак чемпиона и хорошего спортсмена.

Павлюченкова чуть не сделала невозможное – обыграла Соболенко на Australian Open