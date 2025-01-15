Алькарас после 14 эйсов за матч: «Я подаван?»

Карлос Алькарас доволен новой техникой подачи.

В межсезонье он немного изменил движение – и теперь его первая подача летит в среднем на 7 км/ч быстрее, чем на Australian Open-2024. Кроме того, во втором круге против Йошихито Нишиоки испанец сделал 14 эйсов.

После матча он написал на камере: «Я подаван?»