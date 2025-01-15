Блинкова проиграла матч 6:0, 0:6, 2:6

Анна Блинкова проиграла во втором круге Australian Open.

Она уступила 23-й сеяной Магдалене Фрех – 6:0, 0:6, 2:6.

Блинкова второй раз в карьере проиграла матч, в котором повесила баранку.

Россиянка не защитила очки за прошлогодний третий круг.