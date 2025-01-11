Аделаида (WTA). Пегула и Киз разыграют титул

Джессика Пегула и Мэдисон Киз сыграют в финале в Аделаиде.

Сетка турнира здесь . Adelaide International Аделаида, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Финал