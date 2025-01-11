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Аделаида (WTA). Пегула и Киз разыграют титул

Джессика Пегула и Мэдисон Киз сыграют в финале в Аделаиде.

Сетка турнира здесь.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

6 – 11 января 2025

WTA 500

Призовой фонд – 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовала: Любовь Энина
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результаты
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