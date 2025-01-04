Карацев выиграл «Челленджер» в Таиланде

Аслан Карацев стал чемпионом «Челленджера» в Нонтхабури.

В финале он со счетом 7:6(5), 7:5 обыграл №162 Грегуара Баррере , а по ходу турнира прошел №245 Гонсалу Оливейру, №218 Бенджамина Хассана, №283 Энрико Далла Валле и №399 Киммера Коппеянса.

Для Карацева это четвертый титул на «Челленджерах» и первый титул любого уровня с 2022-го.

Карацев, который на этой неделе занимает 287-ю строчку рейтинга, теперь вернется в топ-230.