Рууд о помолвке: «Однозначно главное достижение уходящего года»
Каспер Рууд высказался о помолвке после победы в одиночном матче United Cup.
Он обыграл Томаша Махача 7:6(8), 5:7, 6:4, но в итоге Норвегия уступила Чехии 1:2.
– Это было не самое длинное межсезонье...
– Ты обручился.
– Я обручился. И это однозначно главное достижение уходящего года. Прекрасный момент для меня и моей невесты Марии. Это мой первый матч в статусе жениха. Мне кажется, все складывается удачно (улыбается).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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