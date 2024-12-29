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Рууд о помолвке: «Однозначно главное достижение уходящего года»

Каспер Рууд высказался о помолвке после победы в одиночном матче United Cup.

Он обыграл Томаша Махача 7:6(8), 5:7, 6:4, но в итоге Норвегия уступила Чехии 1:2.

– Это было не самое длинное межсезонье...

– Ты обручился.

– Я обручился. И это однозначно главное достижение уходящего года. Прекрасный момент для меня и моей невесты Марии. Это мой первый матч в статусе жениха. Мне кажется, все складывается удачно (улыбается).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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светская хроника
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