Рууд о помолвке: «Однозначно главное достижение уходящего года»

Каспер Рууд высказался о помолвке после победы в одиночном матче United Cup.

Он обыграл Томаша Махача 7:6(8), 5:7, 6:4, но в итоге Норвегия уступила Чехии 1:2.

– Это было не самое длинное межсезонье...

– Ты обручился.

– Я обручился. И это однозначно главное достижение уходящего года. Прекрасный момент для меня и моей невесты Марии. Это мой первый матч в статусе жениха. Мне кажется, все складывается удачно (улыбается) .